Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt sorprendieron a sus seguidores al reunirse horas antes de la llegada del Año Nuevo, gracias a un evento realizado por una conocida radio de salsa.

A través de sus historias de Instagram, ambas salseras compartieron videos de su reencuentro al recibir el mismo premio tras empatar en la categoría “Mejor voz femenina”.

“(Fue) un año de aprendizaje, en muchas cosas, no solo en lo laboral, sino en lo personal. He aprendido qué hacer, qué no decir (...) este 2019 me he encargado de aprender eso”, dijo Daniela Darcourt.

Por su parte, Yahaira Plasencia anunció el lanzamiento de un nuevo tema para el 2020 junto a Sergio George. “Yo estoy agradecida con Dios y la vida por hacer lo que me gusta. Ha sido de mucho aprendizaje. He tenido muchas piedras en el camino, pero no me he rendido. También agradezco a Sergio George, con quien pronto saco ‘Cobarde’. Ha sido un año exitoso”, señaló la popular ‘Reina del totó'.