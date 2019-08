Yahaira Plasencia descarta recibir regalos de Farfán: "Yo puedo comprarme las cosas que yo quiera" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La salsera Yahaira Plasencia señaló en declaraciones para el programa 'Mujeres al mando' que ella tiene el dinero suficiente para comprarse la ropa y accesorios que muestra en sus conciertos.

Recordemos que algunos programas de televisión señalaron que la cantante viene recibiendo exclusivas zapatillas y accesorios deportivos de parte de su expareja Jefferson Farfán, con quien ha retomado una amistad.

"Esos buzos...Yo ya he viajado muchas veces a Miami, Puerto Rico y me traigo mucha ropa y me traigo cosas que aquí no hay. Cada vez que tratan de vincularme a mi expareja siempre hablan que me regalan cosas y que me compra. Yo trabajo, tengo más de 10 shows semanales. Yo gano mi dinero, yo puedo comprarme las cosas que yo quiera", dijo la salsera.

La cantante contó que piensa radicar en Miami tras el éxito de su tema 'Y le dijo no' y que su productor Sergio George le ha recomendado no tener una pareja por el momento.

"Hay ideas de dejar Perú. Irme a radicar a Miami por un tiempo y hacer cosas por allá. Es lo que quiere Sergio(...)Como dice Sergio, 'Ahorita una pareja no te vendría bien'", mencionó la ex novia de la 'Foquita'.