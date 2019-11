Yahaira Plasencia es captada ingresando a la casa de Jefferson Farfán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante de salsa, Yahaira Plasencia fue captada por la cámaras del programa "Magaly Tv La Firme" saliendo de su presentación en Barranco para irse a la casa de Jefferson Farfán, en su camioneta.

No es la primera vez que se les ve juntos y pese a que ninguno ha oficializado su relación amorosa, la cantante estuvo presente en el último cumpleaños de Jefferson Farfán.

Ya en el pasado, cuando se le consultó sobre su viaje a Cuba con el futbolista peruano, dijo que no daría detalles y que la pasó bien “en grupo”. "De ese tema no pienso hablar. Ya dije lo que tenía que decir. Lo hemos pasado súper bien, me he divertido un montón en grupo, en amigos y todo chévere”, precisó Yahaira al programa 'Mujeres al mando'.

Y respecto a Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia dijo no tener problema si ambos vuelven a ser captados juntos, pues esto ya ha sucedido. “No tengo nada que decir. Y si nos ampayan o no, ¡bacán! No tengo ningún problema, ya nos ampayaron varias veces”, precisó Yahaira.