La aparición de Yahaira Plasencia en la alfombra roja de la película junto a la hija y la mamá de Jefferson Farfán terminó por provocar que muchos dieran por sentado que finalmente la pareja oficializó su relación.

“Hay una bonita relación entre él y yo, y además me llevo muy bien con su mamá, su hija, su familia en general. El estreno de la película era un momento importante para él y teníamos que estar las personas que lo queremos”, comentó la salsera a Correo sobre su presencia en el avant premiere de la película autobiográfica del futbolista peruano.

Sin embargo, la cantante no quiso confirmar si mantiene alguna relación sentimental con la ‘Foquita’ y aseguró que solo ellos saben qué existe entre ambos.

“La prensa dice muchas cosas y no puedo evitar que especulen, lo respeto. Nosotros sabemos bien lo que está pasando y sabemos también lo que pasará”, agregó la popular ‘Reina del totó’.

“Siempre hemos tratado de cuidar ese tema, pero por mí normal porque no hay nada que esconder. Lo de Jefferson no es de ahora, viene de hace cuatro años en los que se generó un cariño especial por su familia. Estemos o no, nos hablemos o no, siempre habrá un cariño especial entre los dos”, remarcó Yahaira Plasencia.

Internacionalización

Sobre los rumores de que dejaría el Perú para empezar a desarrollar su carrera en Estados Unidos, Yahaira Plasencia prefirió señalar que aún está conversando con Sergio George sobre ese tema.

“Sí lo hemos conversado con Sergio, pero estamos aún viendo ese tema, prefiero tener la tranquilidad de poder conversarlo y si tomo una decisión ya ustedes se van a dar cuenta. No me gusta adelantar las cosas hasta que estén hechas. Es una probabilidad”, comentó la salsera.