La participación de Yahaira Plasencia en la edición número 32 de los “Premios Lo Nuestro” continúa dando que hablar. Esta vez, se difundieron imágenes de las declaraciones que dio la salsera a la prensa extranjera durante su paso por la alfombra magenta.

“Soy fan de todos los artistas. Esta noche va a ser muy linda y quiero conocer a todos. Estoy súper feliz, va a ser una noche inolvidable definitivamente. Me encantó porque es un vestido elegante, de noche, sobrio y sexy a la vez”, comentó en un primer momento la popular ‘Reina del totó’.

Yahaira Plasencia practicó su ‘spanglish’ en Premios Lo Nuestro. (Video: Latina)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el famoso ‘spanglish’ que utilizó la cantante peruana para responder algunas interrogantes de la prensa internacional en la alfombra magenta.

“Thank you George (Gracias George), hemos estrenado ‘Cobarde’ y ya tenemos muchos views (vistas) en muy poco tiempo así que so happy (tan feliz)”, expresó la salsera en la importante premiación de la música latina.