Yahaira Plasencia le dedicó una canción a Shantall Young Oneto, quien perdió a su padre, Richard Bimbo Macedo, el último miércoles. La intérprete de ‘Cobarde’ mantiene una gran amistad con la hija de Bettina Oneto.

“Siempre trato de leer todos todos los mensajes que me envían y, en varios, me pidieron este tema. Que por cierto me encanta. Shantall, para ti con mucho cariño. Te quiero”, escribió la salsera en su cuenta de Instagram para luego interpretar “Para dormir contigo” de Aranza.

La interpretación de Yahaira Plasencia recibió miles de comentarios, entre ellos el de la misma Shantall.

“Gracias mi bella diva. Gracias por tus palabras hoy y gracias por esto. Siempre estaré orgullosa de ti. Lo más bello es como amas a Dios sobre todas las cosas y eso siempre se reflejará en tu voz. Te quiero mucho”, escribió la cantante.

SHANTALL PERDIÓ A SU PADRE

Shantall Young Oneto dio a conocer el fallecimiento de su padre, Richard Bimbo Macedo, a través de su cuenta en Instagram, donde recibió todo el apoyo de sus miles de seguidores y amigos.

“PAPITO, ¡TE AMO POR SIEMPRE! QUE EN PAZ DESCANSES. Lamento comunicarles que mi papito, Richard Bimbo Macedo, nos dejó esta madrugada tras una lucha con el cáncer. No tendremos un velatorio abierto dada la coyuntura. BIMBO4EVER”, escribió en la red social.

De inmediato, la cantante Daniela Darcourt escribió unas palabras de aliento para su amiga por el duro momento que atraviesa.

“El mejor tipo que he conocido. Vuela alto, querido Bimbo, te extrañaremos un montón. Te abrazo fuerte desde aquí mi @shantisworld hermosa, te adoro”, escribió la salsera.

Del mismo modo, lo hicieron Gisela Ponce de León, Ysabel Omega, Diego Lombardi, Susan Prieto, Mayra Goñi, Dorita Orbegozo, entre otros artistas.