Melissa Klug se comunicó con Rodrigo González para expresar su molestia por toda la situación mediática que se ha generado en torno a sus dos menores hijos, luego de que no asistieran al avant premiere de la película de Jefferson Farfán. A diferencia de Yahaira Plasencia, quien llegó acompañada de la madre y la hija mayor del futbolista.

“Qué pena que mis hijos se vean expuestos de esta manera. Lamentablemente se priorizó a la mejor amiga que a la sangre, pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad siempre será cuidar a mis hijos de cualquier cosa que atente contra su bienestar”, señaló la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, Melissa Klug aseguró que ella ha intentado llamar a la paz y conversar con Jefferson Farfán por el bien de sus hijos, pero que solo recibe mensajes por televisión.

“Me da muchísima pena que siempre me manden estos mensajes por televisión, en serio. Siempre me envían estos mensajes por televisión y no personalmente. Incluso, en diciembre cuando hablé del juicio donde Jefferson me quería reducir la pensión de alimentos llamé a la paz y dije públicamente mis ganas de dejar todo de lado para conversar por el bien de nuestros hijos, pero ni caso. Es increíble que hasta el día de hoy no reciba ninguna respuesta de él para hablar como padres”, agregó la ‘chalaca’.