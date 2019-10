Yahaira Plasencia a Melissa Klug: “La señora está con el mismo discurso desde hace años”

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia ya se encuentra en Lima luego de una ardua gira de medios en Estados Unidos y Puerto Rico. La salsera no tuvo reparos en dirigirse a Melissa Klug, luego que la prensa le hicieran llegar las últimas declaraciones de la ‘chalaca’ sobre sus salidas con su amigo Jefferson Farfán.

“De verdad que la señora está con el mismo discurso desde hace tres años. Me tiene sin cuidado, no me interesa. Estoy tranquila, súper renovada y feliz porque mis sueños se están cumpliendo”, comentó la salsera.

Luego, Yahaira Plasencia aclaró que Sergio George es un productor reconocido y que pertenece a la cadena internacional de Univisión; es por eso que le abrieron las puertas sin ningún problema.

Por ese motivo, ella no ha pagado ni un sol para realizar esta gira de medios en Puerto Rico y Estados Unidos.

Cabe mencionar que Magaly Medina mostró una nota en su programa donde consultaba a unas agencias de PR sobre los costos de una campaña de medios para un artista nuevo, donde la suma fue exorbitante.