Yahaira Plasencia usa productos 'bamba', según Magaly Medina (VIDEO)

El programa 'Magaly TV: La Firme' reveló hoy que la cantante salsera Yahaira Plasencia no usaría productos originales como parte de su vestimenta, sino imitaciones adquiridas a través de una tienda virtual.

El programa conducido por Magaly Medina se contactó con el dueño de la tienda virtual llamado Alexis Marín, quien dijo que la intérprete de 'Y le dije no' era su clienta hace más de tres años.

"Yo le he vendido a Yahaira, me entiendes. Y en la propaganda de Magaly dicen que ella lo ha comprado en Italia y España cuando estuvo de viaje, pero yo le he vendido a ella", dijo Marín.

"Las importo de Estados Unidos. Llegan de 7 a 9 días a Perú. Esas Balenciagas está a 499 soles. La Gucci 549 soles. Esas con las de estreno 2019, un nuevo modelo", agregó.

'Magaly TV: La Firme' dijo que las zapatillas de marca Balenciaga que vendían en dicha tienda virtual están a 499 soles cuando el par original está a 850 dólares.