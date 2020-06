La cantante salsera de salsa Yahaira Plasencia publicó en la tarde del último domingo una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde luce su cuerpo y una usuaria comentó diciendo que con dinero una personas puede tener una silueta parecida.

“Regia, con dinero se puede tener buen cuerpo y el que es pobre no”, escribió la seguidora de la “amiga” del futbolista Jefferson Farfán.

Plasencia, lejos de enfadarse con dicho comentario, lo tomó a la broma y le dio algunas recomendaciones a la mujer que comentó sobre su cuerpo en su fotografía publicada en la mencionada red social.

“Ja, ja, ja, juega voley o baila y vas a ver cómo el cuerpo agarra bonita figura. Bueno, si deseas te haces la ‘lipo’. Como yo hace un año”, contestó Yahaira Plasencia, quien aceptó haberse sometido a una cirugía estética para lucir un vientre más delgado.

Las fans de Yahaira Plasencia le recomendaron a la cantante salsera que no haga caso a comentarios que buscan afectarla y que siga adelante porque hay personas que la quieren como es.

Como se recuerda, la salsera indicó que está pasando la cuarentena por el nuevo coronavirus con parte del equipo de Jefferson Farfán. Entre ellos están Mauricio, Roberto y Spike.

Por otro lado, Plasencia reveló en una conversación con Paula Arias que le gustaría tener hijos cuando se sienta realizada en su carrera profesional como cantante. En dicha entrevista por Instagram también contestó cuántos retoños quisiera tener.

"Dos será, hombre y mujer será. Si en un momento se da, chévere, pero recién a los 33 o 34 años”. Además dijo que sí le gustaría casarse, pero que es una obsesión casarse de blanco.“Yo pienso que eso es un sueño de todas las mujeres ¿no? Supongo que sí. Si se da, bacán. (Quiero) Tener una familia más adelante. Soy muy joven, pero cuando esté bien realizada y me sienta estable, si se da chévere. No me mata de blanco, pero si se da chévere y si no pucha, pues no”, expresó.

