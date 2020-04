Tras confirmarse que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se encuentran pasando la cuarentena juntos en Rusia, la salsera ha recibido muchas preguntas en torno a su posible relación con el futbolista. Una de ellas fue la que le hizo ‘Choca’ Mandros, quien le preguntó si le gustaría que su matrimonio sea transmitido por televisión.

“Definitivamente no (televisaría la boda). Es un momento tan lindo que uno guarda y solo estaría la gente más cercana que me estima, que me valora", respondió la cantante peruana.

"No tengo nada en contra (a las personas que optan por televisar sus enlaces), pero eso depende de mí. Es algo privado, es un momento importante de las personas, de la pareja”, agregó Yahaira Plasencia.

Durante la transmisión en vivo con el conductor de ‘Estás en Todas’, la popular ‘Reina del totó’ también explicó por qué no oficializa su romance con Jefferson Farfán.

"Me pueden ver, pero digan lo que digan, yo no voy a decir algo o voy a dar explicaciones. No se las doy a mi papá y lo voy a decir a las demás. Yo quiero una vida tranquila, no tengo por qué decirlo. Es mi vida privada, depende de mí, si quiero decirlo”, manifestó la salsera.