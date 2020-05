Tras la ola de especulaciones que se generó al conocerse que Jefferson Farfán dio positivo a COVID-19, Yahaira Plasencia decidió pronunciarse en las redes sociales para aclarar cuál es su estado de salud y asegurar que no fue ella quien contagió al futbolista peruano.

"Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mí me han dado de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo he llegado a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, contó la cantante peruana.

Yahaira Plasencia asegura que ella no contagió a Jefferson Farfán de coronavirus. (Video: Instagram)

A través de sus historias de Instagram, Yahaira Plasencia remarcó que nadie ha contagiado a nadie y que se encuentran tranquilos recuperándose de sus enfermedades.

“Venimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como tiene que ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema ya haya quedado claro. Para toda la gente que se preocupa, estoy bien, vamos a estar bien y agradecerles por su apoyo”, agregó en su pronunciamiento.

Asimismo, la popular ‘Reina del totó’ tuvo que publicar el resultado de su prueba de descarte del coronavirus ante los rumores que señalaban que ella también estaba contagiada.

