En una extensa entrevista con Milagros Leiva, Yahaira Plasencia se refirió a algunas personas de su entorno artístico que en su momento hablaron mal de ella al punto de “destruirla” y sorprendió al contar que actualmente se habla con ellas sin ningún problema.

“Te hablo de colegas mías que han hablado muy mal de mí. Ellas solas me mandaron mensajes: ‘discúlpame, que me ofrecieron tal y cual cosa’. Les ofrecieron plata y también para promocionar su música, yo tengo todos los mensajes de las chicas que me hablaron”, aseguró la salsera en el programa ‘Vida y Milagros’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Yahaira Plasencia reveló que incluso a ella le ofrecieron dinero para que hable mal de su expareja Jefferson Farfán.

“Me ofrecieron mucho dinero para poder hablar de mi expareja pestes. Pero por supuesto, este mundo se mueve así, te hablo de plata”, sostuvo la popular ‘Reina del totó'.

Aunque no quiso revelar quién le habría ofrecido dinero, Yahaira Plasencia dejó en claro que no aceptó esta propuesta pues “jamás hablaría mal de nadie por dinero”.

“Jamás hablaría por dinero de nadie y menos de una persona que ha pertenecido a mi vida y que en su momento fue muy buena persona conmigo y con mi familia. Yo estimo mucho a su mamá, a él, o sea no hay forma”, agregó la cantante peruana.

