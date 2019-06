Yahaira Plasencia reveló cuántas cirugías estéticas se ha realizado (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia abrió las puertas de su casa al programa ‘Estas en todas’ para mostrar diversos atuendos que utiliza en sus presentaciones. En un momento de la secuencia, Sheyla Rojas le pregunta a la salsera sobre sus supuestas operaciones, por lo que ella no tuvo reparos en responder.

"No (tengo problemas con decirlo). El día que yo me hice la ‘lipo’ yo lo conté a todo el Perú porque en realidad se nota que me reduje la cintura un poquito, pero es lo único que me he hecho", contó la salsera.

Luego continuó con: "Bueno, las carillas, definitivamente y [...] hay un ácido que se inyecta en la nariz y hace que tu nariz se vea paradita".

La cantante cerró el tema con: "Si me da la gana de operarme todo, me opero ¿cuál es el problema?".

Recordemos que Yahaira Plasencia estuvo unas semanas en Miami y a su regreso fue abordada en el aeropuerto por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, donde la salsera no tuvo reparos en contestar las críticas que tuvo la popular ‘Urraca’ sobre su físico.

"Claro pues, es que ella se ha operado bastante, pero yo no pues. Ya, en algún momento le voy a pedir a personas que realmente me puedan recomendar", dijo entre risas la salsera.