​Yahaira Plasencia se pronuncia sobre Jerson Reyes: "Ese tema no me causa nada bueno" (VIDEO)

Yahaira Plasencia se ha visto cara a cara con la conductora Magaly Medina y se ha pronunciado sobre el futbolista Jerson Reyes, quien acusó en televisión a la salsera de haberle sido infiel a Jefferson Farfán.

Es así que en Magaly TV, la firme, Yahaira Plasencia dio a conocer que las declaraciones del futbolista causó una de las etapas más duras de su vida: "Definitivamente ese tema no me causa nada bueno, fue una etapa muy fuerte, muy fea, se dijeron muchas cosas que la gente no sabe, definitivamente yo dejé el tema ahí... lo conversé con las personas adecuadas a las que yo debía darles explicaciones en el momento, después lo demás yo entendí que la gente puede pensar y decir lo que le plazca. Yo sí fui y conversé con las personas que tenía que conversar y punto, para mí ese tema se cerró", expresó.

Junto a ello, Yahaira habló del juicio que le entabló a Jerson Reyes: "Yo hice un juicio que 'por razones' me mandaban siempre al otro mes, al otro mes y al otro mes hasta hace poco, en realidad para mí es un tema cerrado".

"Es una etapa de la que no me gusta conversar, no me gusta hablar y ya se cerró por completo", enfatizó la salsera.