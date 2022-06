El último viernes en la tarde, Rodrigo González fue sorprendido por los efectivos policiales en su domicilio y en Willax para detenerlo. Todo se trataría debido a que el popular Peluchín mencionó en su programa a Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz. Debido a esto, diversos artistas de medio se pronunciaron, entre ellos, Yahaira Plasencia.

“Recién estoy enterándome del tema. Prefiero no explayarme sobre el tema, yo estoy solo proyectada en mis cosas. De hecho, Rodrigo me cae súper bien, respeto su trabajo, pero no estaba muy enterada de lo que había pasado con él. Igual prefiero mantenerme al margen”, expresó la salsera en una entrevista para La República.

Mónica Cabrejos tras fallida intervención policial a Rodrigo González: “El karma siempre llega”

A través de sus redes sociales, Mónica Cabrejos dejó un mensaje tras la fallida intervención policial a Rodrigo González debido a que el conductor de TV supuestamente violó una orden del juez al mencionar en su programa a Karen Schwarz, Cathy Saenz, Lourdes Sacín y a Susana Umbert.

“El karma siempre llega. Quien riendo la hace, llorando la paga. Atte.: El Karma”, es lo que se lee en sus historias de Instagram de la periodista.

Criticas a su libro

Recordemos que Rodrigo González tuvo fuertes criticas hacia el libro que lanzó Mónica Cabrejos, donde ella contaba que fue violada por un personaje de la TV.

“Ahora resulta que expresar libremente mi opinión, que es que una desgracia no se utiliza jamás para marquetear un libro, es ser misógino. Vaya ligereza de esta misándrica oportunista que va de empoderada, pero carece de sororidad de decir quién fue y así proteger a otras mujeres”, escribió en Twitter hace unos meses Rodrigo.