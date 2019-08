Yahaira Plasencia: Sergio George califica de mediocre a prensa peruana por preguntas sobre Farfán

Síguenos en Facebook

Sergio George, productor musical que trabajó el tema 'Y le dije no' junto a Yahaira Plasencia, sorprendió al comentar en su cuenta de Twitter su incomodidad por las preguntas hechas por periodistas peruanos en la conferencia de prensa.

Recordemos que varios comunicadores hicieron interrogantes a la salsera sobre su presunto regreso con el futbolista Jefferson Farfán.

Por este motivo Sergio George dijo que existe gran cantidad de prensa mediocre en nuestro país. “Qué gran cantidad de prensa mediocre en el Perú. #Whatajoke #losfanssonloqueimportan #faltaderespetoalpúblico”, escribió en redes sociales.

Además en la conferencia de prensa, George dijo que no conoce a Jefferson Farfán y que la producción es solo entre Yahaira y él.

“Me gustaría aclarar una cosa, yo tengo en este negocio de la música 30 años, como productor, gracias a Dios exitoso, 22, no hay que estar mintiéndole a nadie. Yo no lo conozco. Yo no sé quién es él, seguramente es buena persona, no tengo idea, esa es la verdad", dijo el productor de Yahaira Plasencia.