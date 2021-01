Yahaira Plasencia comentó en una entrevista con América Espectáculos que no tiene amistad con Daniela Darcourt, pero que tampoco es su enemiga, como muchos de sus seguidores lo consideran.

“No tengo ningún tema con nadie, creo que la rivalidad que nos han inventado a mí y a Daniela lo ha hecho la prensa, la gente, porque en realidad hace poco en Radiomar recibimos un premio ambas y normal”, comentó la salsera.

Luego continuó con: “no tengo una amistad con Daniela, soy muy selectiva, no tengo amistades en este ambiente. Mi familia y ya, tengo conocidos como Amy, Maria Grazia, con Alvarito también. No es que tenga amistad con muchos colegas”.

LE DESEA LO MEJOR A JEFFERSON FARFÁN

“Le deseo lo mejor a todo el mundo. No creo en eso (en las predicciones) y estoy soltera. Me siento bien soltera y déjenme así porque es la mejor decisión que he podido tomar”, dijo en diálogo con América Espectáculos.

