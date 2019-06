Yahaira Plasencia sorprende con nueva apariencia y revela en Instagram qué se hizo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras hacer una encuesta en sus redes sociales para someterse a un cambio de look, Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al aparecer con un look diferente.

"Color de cabello, ¿qué opinan?", escribió la salsera a través de su cuenta de Instagram poco antes de pasar por el salón de belleza.

El nuevo look de Yahaira Plasencia rápidamente llamó la atención de todos, pues la salsera al parecer habría optado por oscurecer su cabello y dejar atrás su popular cabellera rubia.

Sin embargo, ante las dudas de sus seguidores la joven cantante decidió aclarar qué fue lo que realmente se hizo en el cabello.

"Para todas las personas que piensan que me he hecho un cambio de color, no. (...) Yo no me he hecho ningún baño de color, ni nada. Lo que me he hecho es solamente como un laceado porque mi cabello es ligeramente zambo... Y el efecto que ven tan blanco es de Smith y bueno ya pues nos gusta ese efecto. ¿Cuál es el problema?", explicó la popular 'Reina del totó' en sus historias de Instagram.