La participación de Yahaira Plasencia en la edición número 32 de los “Premios Lo Nuestro” continúa dando que hablar, luego de que la salsera fuera elegida entre las once mejores vestidas de la importante gala de la música latina.

La popular ‘Reina del totó’ no dudó en compartir esta mención en su cuenta de Instagram, donde no solo ha recibido felicitaciones de parte de sus seguidores, sino también de figuras internacionales como el actor William Levy.

William Levy sorprende al darle ‘like’ a fotos de Yahaira Plasencia. (Video: Latina)

Así lo evidenció el programa ‘Válgame’ al mostrar que el famoso actor cubano le dio 'like’ a la publicación de la salsera sobre su paso por “Premios Lo Nuestro” y que además aparece como uno de los seguidores de Yahaira Plasencia en la popular red social, hecho que causó gran asombro entre los conductores.

Sin embargo, Janet Barboza resaltó que William Levy es amigo de Sergio George y que ese sería el motivo por el cual le habría dado ‘like’ a la foto de la salsera. “Si yo fuera Yahaira y William Levy me hubiera dado un like, qué me importaría lo que digan ustedes, vulgares panelistas de un programa peruano”, respondió Mónica Cabrejos en tono sarcástico.