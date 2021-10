La salsera Yahaira Plasencia declaró sobre la inclusión de Anthony Aranda dentro de los bailarines que la acompañan en sus shows. Cabe recordar que ‘El Activador’ protagonizó un ampay junto a Melissa Paredes, quien todavía se encuentra casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Anthony no pertenece a mi staff recién ahorita, él pertenece a mi elenco de baile desde inicios agosto de este año”, dijo la ‘Yaha’ en declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’.

“Los temas personales de terceras personas a mí no me competen, no me interesan. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, contrata a todo el equipo y punto, yo no tengo más nada que ver ahí”, agregó.

El bailarín Anthony Aranda ha sido sindicado como la manzana de la discordia en el matrimonio de Paredes con el ‘Gato’ Cuba. Tras el escándalo de infidelidad, Aranda ha seguido bailando en diferentes agrupaciones, a pesar de que fue separado del programa ‘Reinas del Show’.

