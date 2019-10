Yahaira Plasencia y la verdad de su apodo: “En realidad en Perú me dicen ‘la reina del totó’”

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia tuvo el último fin de semana una participación en el Ritz de Nueva Jersey, Estados Unidos. En el evento, la salsera se encargó de abrir el show para Tito Nieves.

A la salida del local, muchos seguidores de Yahaira Plasencia armaron alboroto, ya que querían saludar y tomarse fotos con la salsera.

En una reciente entrevista con People en español, Yahaira Plasencia habló sobre su ascendente carrera en el mundo de la salsa y también se refirió a la polémica sobre el apelativo que se le ha puesto en el Perú.

Recordemos que hace unas semanas Yahaira comentó que se le había puesto 'La Patrona', pero muchos usuarios en redes sociales la criticaron pues nadie le había puesto ese apelativo.

Luego, la salsera tuvo que explicar que ese nombre se lo pusieron sus músicos desde hace tiempo y que ella sabe que sus fanáticos usan diferentes apelativos para referirse a ella, entre ellos 'la reina del totó', 'la yaha', entre otros.

"En realidad en Perú me dicen ‘la reina del totó’, me dicen ‘la Yaha’, me dicen ‘La Patrona’, no es que un solo apelativo se puede decir, o ‘la licuadora’ también me han puesto, porque yo bailo bastante, entonces me ponen muchos apelativos", comentó la salsera.