Yahaira Plasencia y su mensaje a sus seguidores: “No soy la mejor, tampoco la peor”

La salsera Yahaira Plasencia se encuentra pasando por uno de los mejores momentos de su carrera artística, ya que su música se está escuchando a nivel internacional.

En esta oportunidad, la cantante peruana utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar y realizar una catarsis sobre su vida y su carrera musical. Además, dejó un poderoso mensaje a sus seguidores. Recordemos que la salsera ya tiene 2 millones de usuarios en la red social mencionada.

“No soy la mejor, tampoco la peor. Lo que sí sé, es que uno nunca deja de aprender y yo voy en ese camino tratando de escuchar a los que más saben y seguir luchando por mis sueños. Este camino no es nada fácil, me he caído, me he levantado de pruebas fuertes”, se puede leer en la publicación de la salsera.

Sin embargo, ahí no culminó el mensaje, ya que indicó que sentiría admiración por ella y reconoció que sería una mujer más fuerte. En ese sentido, invitó a todas las personas que quieren rendirse a no dejar de soñar y luchar por sus metas.

“¡¡¡Pero, sigo aquí en la lucha de soñar y eso es lo que más valoro y me admiro!!! ¡Soy cada vez más fuerte, y me considero una mujer que a pesar de todo jamás dejo de luchar y sobre todo TRABAJAR!