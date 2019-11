Yahaira sobre distanciamiento con Jefferson Farfán: “Investiguen” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia estuvo realizando diversos eventos el fin de semana y, en uno de ellos, la salsera conversó con las cámaras de Mujeres al Mando donde dejó en claro que no se ha realizado ninguna cirugía para aumentar su derrier.

Cabe mencionar que la especulación de una cirugía fue dada por Magaly Medina en su programa. “Dicen que me he puesto atrás, adelante y no sé qué más me he hecho. Lo que pasa es que me he bajado mucho de peso. Estuve con varias cosas y trabajando demasiado”, comentó la cantante.

Luego, a la salsera se le consultó sobre el supuesto distanciamiento con Jefferson Farfán, ya que ellos ya no se siguen en Instagram.

“Investiguen”, fue la respuesta contundente que dio la salsera.