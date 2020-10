En una reciente entrevista con MezcalTV, Yalitza Aparicio se refirió a las especulaciones que señalan que se convertirá en la ‘Pocahontas’ de la nueva producción de Disney. Sin embargo, la actriz señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta.

Pese a que aún no ha sido convocada, la actriz mexicana dijo que esos rumores la emocionan. “Sentí, no sé, qué les puedo decir, como todos, feliz por ese rumor. Por eso es que publiqué: ‘si alguien sabe algo que me informe, porque hasta me estoy emocionando’”, dijo en dicha entrevista recogida por People en Español.

En otro momento de la entrevista, la protagonista de “Roma” dijo que desea que la persona que sea elegida para interpretar a ‘Pocahontas’ lo haga con mucha entrega. “Al igual que muchos personajes son increíbles y no solamente para mí, estaría increíble que a una persona con ese perfil se lo dieran, no lo digo solo para mí, lo digo en general”, comentó.

“Ojalá que quien vaya a representar ese personaje sea una persona maravillosa, no solamente por dentro sino también por fuera y que lo represente con mucha dignidad y orgullo”, añadió al respecto.

Finalmente, la artista mexicana también se refirió a lo importante que es para ella su labor con las comunidades indígenas.

“Algo que siempre he tratado de hacer desde un inicio, es no solamente estar en los ojos de la gente a través de la farándula, sino también realizando estas cosas que a mí en lo personal me llenan el alma”, expresó. “Son cosas que yo estoy tratando de contribuir para la sociedad, y a mí se me hace increíble que en esta ocasión a una mexicana le den la oportunidad de formar parte de este proyecto que está ayudando a muchas personas”.

