Tras el estreno de La habitación negra, Yiddá Eslava anunció que su próxima película ya se encuentra lista. A pesar de que su más reciente producción no tuvo el respaldo esperado en las salas de cine, la actriz aseguró que continúa trabajando en nuevos proyectos dentro de la industria audiovisual peruana.

La artista contó en una entrevista que su próximo filme tendrá un enfoque más íntimo, basado en su vida sentimental. La historia la vuelve a situar como protagonista, explorando sus experiencias con relaciones amorosas pasadas. Según relató, el guion fue escrito mientras aún estaba en pareja con Julián Zucchi.

“ Tengo otra película que no es una comedia romántica, se llama ”¡Por eso son mis exs!“; la gente dice: ‘Ay, habla del ex’. Sí, todos tenemos ex ”, declaró al medio Ciudad Show.

Eslava indicó que este proyecto surgió inicialmente al escribir un libro, basado en reuniones y conversaciones directas con algunas de sus exparejas.

“ Lo que pasa es que es un libro, yo escribí un libro estando con Julián, es más, la gente se mataba de risa cómo es posible que me haya reunido con mis ex enamorados, que me haya tomado un café para hablar de nuestras relaciones para poder escribir el libro, siendo lo más sincera posible, lo más respetuosa ”, señaló.

De igual manera, aclaró que Zucchi no está incluido en el relato. “ Está el guion hecho, recontra sacramentado, maravilloso, una delicia de guion. Es de Julián para atrás, Julián no está ”, aseguró.