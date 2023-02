Yiddá Eslava negó que se haya sometido a una liposucción tras lucir una renovada figura en la alfombra roja de la película ‘¡Asu Mare!: Los amigos’.

“No me hice la ‘lipo’. ¿Con qué tiempo? ”, aclaró la actriz en Instagram. Asimismo, escribió un mensaje reflexivo tras las críticas que recibieron algunas figuras públicas por su vestimenta en la alfombra roja.

“Las modas son para quienes las quieran seguir, dejemos de encasillar, etiquetar o juzgar la presencia e importancia de las personas por lo que vistió. Dejarse llevar por ello en estos tiempos es muy básico y ridículo. Más lindo que un vestido elegante es una conversación elegante”, citó Eslava.

Nicole Akari y Roberto Otoya estuvieron como invitados en el programa “Préndete”, donde opinaron sobre las vestimentas que lucieron distintos artistas de la farándula limeña en la alfombra roja de la película “Asu Mare: los amigos”, entre ellos, se encontraba la actriz Yiddá Eslava.

“Una cosa es un look bien sencillo y otra es ir como cualquier cosa, quítense eso de la cabeza. Yo amo a Yiddá, tú sabes que yo te amo (...) No sé, o por último péinate, recórtate el cabello. No va, y que no vuelva a ir, que se quede en su casa”, expresó Nicole Akari.

Ante las críticas a su look, Yiddá Eslava no hace caso y prefiere no opinar sobre los comentarios de Nicole Akari y Roberto Otoya.

“ Prefiero no hablar del tema, te juro (...) me parece, para estos tiempos y más con lo que estamos viviendo, tonto ”, expresó la actriz para diario Correo.

