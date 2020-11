Yiddá Eslava y Julián Zucchi publicaron videos de Instagram en los que ambos salen tomaron unos batidos preparados con la placenta de Yiddá Eslava, quien dio a luz a su segundo hijo días atrás.

“Esto tiene un montó de frutas, asi que la verdad es que sabe bastante rico..Uno de mis tres batidos con placenta. Me ha salido como trescientas pastillas y me ha salido tres jugos de estos. Me va a durar como tres meses", dijo Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava usó su cuenta de Instagram para pronunciarse luego de dar a luz a su segundo hijo con Julián Zucchi y escribió un conmovedor mensaje que expresa lo que siente en esta etapa de su vida.

MIRA: “Sé que crees en mí y eso me basta”: Jackson Mora a Tilsa Lozano tras ser captado cenando con otra mujer (FOTO)

“Efectivamente, el amor no tiene límites. Hoy llegó Maro, más que para completar diría yo para aumentar la felicidad que Tomás nos dio, es indescriptible lo que podemos sentir por nuestros hijos, son lo más maravilloso y la mejor decisión que hemos podido tomar en la vida. Te amo tanto Julián Zucchi”, escribió en la mencionada red social.

La actriz también le preguntó a sus seguidoras sobre lo que sintieron en el nacimiento de sus hijos. Recordemos que el pequeño nació por cesárea en la madrugada de este jueves 29 de octubre.