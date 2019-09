'Yo Soy': Katia Palma responde a imitador de César Vega que la llamó "distraída" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El imitador de César Vega en “Yo soy”, Axel Ramírez, sorprendió al mostrarse en desacuerdo con la crítica que le hizo Katia Palma sobre una de sus presentaciones y hasta la calificó de "distraída" por haber dicho que desafinó durante toda la canción.

“No estoy de acuerdo en todo lo que me han dicho, pues conversándolo con personas que también saben de música. Toda la canción no he desafinado, podría ser en los graves como cualquiera por el nerviosismo, pero toda la canción no, es injusto... Para mí que ha estado un poco distraída”, comentó el imitador sobre su performance.

Tras escuchar las declaraciones del joven cantante y oírlo una vez más en otra presentación, Katia Palma no dudó en responderle al imitador con un peculiar comentario.

“Agradece que estuve distraída y solamente noté algunas desafinaciones, porque si hubiera estado atenta, los oídos me hubieran sangrado”, manifestó la actriz cómica.