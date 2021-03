En la reciente edición de “Yo Soy”, el imitador de “Sandro”, Tony Cam, conmovió a todos en el set con su interpretación de “Mi pobre madre querida”. Uno de ellos fue el integrante del jurado Mauri Stern, quien no pudo ocultar sus lágrimas al hablar de su madre.

Al acabar la presentación, Karen Schwarz afirmó sentirse emocionada y le pidió a Stern que explique lo que ocurría. Él solo sonreía mientras se podía ver las lágrimas en sus ojos.

“Yo tengo a mi mamá Licha. A mí de niño me decían ‘Lichito’, imagínate cómo me parezco a ella y sufro, he llorado estos días”, comentó.

Del mismo modo, afirmó no sentirse mal por emocionarse. “Sí, somos verdaderos con nuestros sentimientos, con lo que se dice de ámate a ti mismo, pero mamá es mamá. Qué belleza, la tengamos con nosotros o no la tengamos con nosotros, el tiempo que nos haya tocado es una bendición”, añadió.

Mauri Stern llora al recordar a su madre con interpretación del imitador de “Sandro”

Es así que bromeó con Tony Succar sobre su progenitora. Succar asintió sobre lo dicho por el productor musical y contó que su mamá se molestó con Stern por la pelea que tuvieron debido al auto- tune. “Me dijo: ’ese (en referencia al ex Magneto) no sabe nada’”, reveló entre risas.

Además, felicitó al imitador por su talento. “Sandro más allá lo musical, tienes un don para interpretar”, sentenció.

