Si la crisis ya existía en un año sin pandemia, la actual coyuntura golpea con mayor fuerza a las zonas en extrema pobreza de nuestro país. Es así que Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati en Yo Soy, llevó 400 platos de carapulcra al comedor popular “Santa Rosa” en Huaycán.

El platillo estará basado en carne de soya, ingrediente que ayudará a la correcta alimentación de los beneficiados por su alto contenido de proteínas.

A través de sus redes sociales, el cantante agradeció a su club de fans por unirse a esta noble causa, tan necesaria en estos momentos de crisis económica que atraviesan muchas familias.

“Yo quiero agradecer a las personas, a mi club de fans que conforman este lindo grupo de chicas que me han apoyado con su contribución. Han aportado con dinero, han puesto la mano, así que esto no es solo acción mía, esta es una acción de varias personas que han decidido sumarse a esto”, comentó.

Samamé dio a conocer que se abocará a generar proyectos de este tipo. De esa manera, anunció su retiro de la música, aunque no descartó que vaya a realizar eventos de vez en cuando en el futuro.

“Este es mi proyecto. Yo me retiro de la música. Ya no estamos en tiempos para la vanidad ni esas cosas. Quizá sí voy a cantar por ahí, porque me gusta la música, pero ya es un retiro de la música, es un sacrificio que estoy haciendo, una austeridad”, manifestó.

Aprovechó para invitar a quienes se quieran sumar a sus proyectos a contactar a su club de fans y así poder llegar a más lugares de escasos recursos, tal como es su objetivo.

“Vamos por más, vamos a hacer 1000 platos de comida. Tengo un sueño, tengo un sueño de distribuir comida por todos los sitios donde la gente está necesitando”, indicó.

“Tú que estás en tu casa pidiéndote una pizza o un pollo a la brasa, cosas que de repente no son necesarias, piensa en tus hermanos, en tu prójimo, porque de eso se trata el amor”, dijo.

Anteriormente, el cantante de rock dejó de lado su faceta artística y se unió a la comunidad Hare Krishna para repartir 300 raciones de comida a personas de bajos recursos el sábado pasado.