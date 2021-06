La recordada animadora infantil Yola Polastry informó, mediante una publicación que realizó en su cuenta oficial de Twitter, que salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico luego de tener problemas respiratorios.

La también coreógrafa no confirmó que se haya infectado con la COVID-19 y narró que serenos la llevaron de emergencia cuando se sintió mal.

“Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado, no podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas, decía, aún tengo tareas. Serenazgo me llevó. Para no olvidar.Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande dice el doctor. Dios está siempre conmigo”, escribió.

Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado, no podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas, decía, aún tengo tareas. Serenazgo me llevó. Para no olvidar.Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande dice el Doctor. Dios esta siempre conmigo. 🙏 — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) June 30, 2021

RECIBIÓ VACUNA

El sábado 1 de mayo, Yola Polastry recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, la animadora infantil compartió la buena noticia con sus seguidores.

Yola compartió un corto video en el que se puede apreciar el preciso momento en el que recibe la vacuna, además se escucha a los profesionales de la salud darle algunas recomendaciones.

“Tranquila, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele nada. Normal, no duele ni cuando te la ponen”, es el mensaje que acompaña al clip. La intérprete de “El Telefonito”, “Mi ranchito” y “La feria de Cepillín” aparece vestida de blanco y usando doble mascarilla.

Tranquila, no duele el brazo, no duele la cabeza, no duele nada, normal, no duele ni cuando te la ponen. pic.twitter.com/vRNjBnM4VO — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) May 2, 2021

VIDEO RECOMENDADO