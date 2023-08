Yolanda Medina defiende a Tilsa tras críticas de Magaly: “Es un mujerón y uno de los mejores rostros”

Yolanda Medina respaldó a Tilsa Lozano luego de que Magaly Medina la criticara tras subir unos kilos de peso.

“Si tú te sientes bien como estás, nadie tiene por qué criticarte. Para mí Tilsa es una persona maravillosa, uno de los mejores rostros, un mujerón y vive su vida feliz, no le preocupa el qué dirán. Me da pena cuando entre mujeres se ponen a decir ‘la gorda, la flaca’. No es un pecado estar con unos kilos de más”, expresó la cantante.

Asimismo, la líder de Alma Bella afirmó que la ‘Urraca’ debería dejar de opinar del físico de otras personas. “Qué bien que ella se mantenga espectacular, se ve cada día mejor, pero no por eso puede decir que el resto está mal. Su opinión queda fuera de foco”, añadió.

Magaly Medina cuestiona estado físico de Tilsa Lozano: “Su pancita es preocupante”

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, no dudó en arremeter contra Tilsa Lozano, quien recientemente se presentó en un evento en Estados Unidos, donde se dejó ver con unos kilitos demás.

Y es que la popular ‘Urraca’ cuestionó el aspecto físico de la exmodelo y hasta le aconsejó “que no venda una imagen que no es real” en sus redes sociales, donde aparentemente mostraría un cuerpo de infarto.

“La pancita que es más preocupante es la de Tilsa Lozano, que esa no es de embarazo, porque en su redes no sale eso. Esto es producto de la comida. ¡Qué bárbara! Se ha descuidado bastante”, comenzó diciendo la conductora de ATV.

“Miren sus redes sociales, las redes sociales a veces engañan ¿no?. Luego cuando está enfocada desde el público que lo ha enfocado en estas presentación en Estados Unidos, pues ahí es donde se ve la cruda realidad... Aparentemente está espectacular, pero no seas una decepción para tu público cuando te encuentren en persona. No mientas, no engañes al público”, sentenció.