El futbolista Yoshimar Yotún se refirió al escándalo de infidelidad de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, quienes fueron nuevamente captados juntos en un resort de Chosica durante el fin de semana.

Cabe mencionar que, tras la polémica, el jugador de Cienciano se enfrentó a su esposa ante su decisión de separarse, sin embargo, llegaron a un acuerdo para llevar a cabo su divorcio. Por otro lado, a institución cusqueña decidió abrir un proceso disciplinario contra el deportista.

Este viernes 21 de abril en “Amor y Fuego”, reporteros le consultaron a Yotún sobre el escándalo de infidelidad de Hurtado.

“Qué puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo por qué responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien. Es un tema delicado, es un tema de familia”, respondió.

Rosa Fuentes y el conmovedor mensaje que le dedicó sus hijos

Fuentes tomó la drástica decisión de borrar las fotografías de su expareja de su cuenta de Instagram. En su perfil solo se visualizan tres publicaciones, pero el más llamativo y especial es el que dedicó a sus hijos en medio de la polémica que viven.

“A mis hijos….Ustedes son mi vida, no me van a destruir, jamás permitiré que nada malo les pase ni los dañe, por ustedes es que sigo de pie, por ustedes que son mi mayor motivación”, escribió Rosa Fuentes en la leyenda de foto donde aparece abrazada a sus dos hijitos.

