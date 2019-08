Josimar le responde a su esposa, quien dijo sentir "vergüenza ajena" por video con bailarina

Síguenos en Facebook

El cantante de salsa Josimar respondió luego de que su aún esposa Gianella Ydoña dijo sentir vergüenza ajena luego de que su expareja fue captado junto a una bailarina de 17 años, quien trabaja en la orquesta 'Josimar y su Yambú'.

"Yo prefiero mantenerme al margen de todo este tema porque hasta vergüenza ajena siento. No, no, yo prefiero no tocar nada de este tema por ahora. No quiero que me toquen ese tema porque la verdad me da bastante vergüenza", dijo Gianella Ydoña en una conversación telefónica con el programa de Magaly Medina.

En respuesta a estas declaraciones, Josimar dijo que respeta a la madre de su hijo, en el marco de su presentación en el programa 'Reinas del show' este sábado.

Gianella es la mamá de mi hijo y la respeto. Lo que tenga que decir, si es necesario, será este sábado en el escenario, ese siempre será el mejor lugar para mostrar lo que siento", dijo el cantante.

Recordemos que luego de que el cantante Josimar anunció su separación de su esposa unas imágenes de "Magaly TV la firme" lo mostraron en salidas solo con la bailarina entrando a un restaurante para cenar, sin nadie más del equipo del intérprete.

El informe de Magaly reveló que la jovencita vigiló por si había algún curioso en la calle para dar la señal de salida a Josimar.