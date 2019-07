Andrea San Martín revela su pánico a las agujas durante una vacunación (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Andrea San Martín está dedicada al cuidado de sus dos pequeñas hijas y no duda en compartir cada anécdota de su labor como madre.

A través de su canal de YouTube 'Mamá por partida doble', Andrea San Martín mostró una reciente visita al médico que hizo junto a toda su familia para colocarse vacunas contra la influenza.

La novel actriz reveló que le tiene pánico a las agujas, por lo que desde el inicio de su día estuvo muy tensa. Sin embargo, ella trató de mostrarse tranquila para no transmitir su miedo a sus hijas.

Aunque trató de mantener la calma, cuando le tocó su turno de vacunarse Andrea San Martín se mostró muy ansiosa y con los ojos llorosos. La exchica reality no permitía que la enfermera le coloque la vacuna y se movía en reiteradas ocasiones.

Finalmente, Andrea San Martín accedió a vacunarse al ver que su hija intentaba consolarla. La expareja de Sebastián Lizarzaburu reconoció que no le dolió nada la vacuna, pero admite que sí se pone muy nerviosa.

"Mil disculpas, tengo un trauma con las agujas. Les juro que lo máximo que puedo hacer es sacarme sangre, porque ya me acostumbré después de dar a luz. Las vacunas a mí me ponen muy nerviosa y me imagino que debe haber un montón de gente que es así", expresó Andrea tras la traumática experiencia.

