Anne Hathaway confirmó tercera parte de ‘El Diario de una Princesa’ (VIDEO)

Muy buenas noticias para los fans de Genovia. Hace algunos días, la actriz Anne Hathaway confirmó que habrá una tercera parte de la recordada película ‘El Diario de una Princesa’. Cabe mencionar que Hathaway volverá a compartir escenario con Julie Andrews, quien interpretó a su abuela, la reina ClarisseRenaldi.

“Ya hay un guion para la tercera película, ya lo tenemos. Quiero hacerlo, Julie quiere hacerlo, nuestros productores quieren hacerlo. Todos queremos hacerlo”, comentó Anne en “Watch What Happens Live WIth Andy Cohen”.

Aunque todo es color de rosa, al parecer hay una gran dificultad, y es que aún no encuentran un director, ya que el responsable de las dos primeras películas, Garry Marshall, falleció en 2016.

"No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como ustedes. Y son igual de importantes para nosotros que para ustedes, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello", añadió la actriz.