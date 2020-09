María Pía Copello ha sido animadora infantil, presentadora de televisión, productora, influencer y hasta youtuber y ahora estrena nueva faceta como cantante, ya que acaba de lanzar su primer tema musical llamado Like que, hasta el momento, ha conseguido 667.342 visualizaciones en YouTube.

“No tengo que inventar pa’ que me den un like, yo tengo follows, yo me los gano / Yo lo que sé que pa’ mí es más fácil que esl 1, 2, 3 | Si lo subo es divertido, pa’ que se entretengan conmigo”, dice parte de la letra de la pegajosa canción.

Cabe mencionar que en el videoclip se puede apreciar la participación de varios chicos reality como Ignacio Baladán, Patricio Parodi, entre otros. Una de las invitadas especiales es la hija de María Pía, Catalina, quién dirige a su mamá en una secuencia de baile.

El tema se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales y en YouTube ocupa el primer puesto como el video más visto en esos días.