Jason Momoa se afeitó por primera vez en siete años y todo por esta noble causa (VIDEO)

Jason Momoa es uno de los actores de Hollywood con mayor fama en el mundo, ya que las películas en las que ha participado con papeles protagónicos han sido un éxito rotundo. En esta oportunidad, el actor ha compartido en YouTube un video donde se le puede ver afeitarse la barba por primera vez en siete años por una noble causa.

"Me afeitaré esta bestia, es momento de hacer un cambio. Un cambio positivo para mis hijos, tus hijos, para el mundo", aseveró Momoa al inicio del video llamado ‘Infinitely Recyclable’.

Junto con eso, el actor señaló que es tiempo de realizar "un cambio positivo para la salud de nuestro planeta. Limpiemos los océanos y nuestra tierra. Acompáñenme en este viaje. Hagamos un cambio a aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no plástico".

Cabe mencionar que el actor dejó en claro que ya no hará más cambios de look drásticos, ya que su esposa lo dejaría si se corta el cabello.

"Mi mujer me dejaría si me cortara el pelo, así que simplemente no me lo corto", dijo sobre Lisa Bonet.