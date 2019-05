'Yuca' enviará carta notarial a Clara Seminara tras su denuncia: "Me está haciendo mucho daño" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia por tocamientos indebidos que hizo Clara Seminara contra el popular 'Yuca', Jorge Benavides, su esposa y productora de 'El Wasap de JB', Karin Marengo, y el propio 'Yuca' se presentaron en el programa de Rodrigo González para responder a las fuertes acusaciones en su contra.

"Ha sido un juego que no ha sido premeditado, yo te suplico Clarita, no sé si estás mal aconsejada, pero yo no sé cómo recién sales a decir casi llorando que yo te he faltado al respeto. Yo en mi vida le he faltado a nadie", expresó el actor Enrique Espejo en 'Válgame Dios'.

Asimismo, Jorge Benavides señaló que los dos únicos testigos del incidente aseguran que hubo un "palmazo", pero no una "metida de mano" como señala Clara Seminara.

Por su parte, el abogado de 'Yuca' manifestó que enviarán una carta notarial a la actriz cómica para que se rectifique de su denuncia hecha en redes sociales.

"Desgraciadamente yo tal vez me propasé porque le di un manazo, le pido disculpas a Clara y que se rectifique así como me ha denunciado públicamente. Me está haciendo mucho daño, por favor recapacita", agregó el actor más conocido como 'Yuca'.