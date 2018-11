Yuya en Lima: "Las mujeres nos debemos sostener la una a la otra"

Síguenos en Facebook

Yuya llegó a Lima para presentar por primera vez su línea de maquillaje y en hablo de temas actuales en una entrevista para diario Correo.

La youtuber con más de 22 millones de seguidores dio su opinión sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2018, que se conmemora este 25 de noviembre.

"Las mujeres nos debemos sostener la una a la otra. Que las mujeres nos unamos, que no nos callemos y que nos volvamos un equipo", dijo tras dar otro mensaje a sus seguidoras.

"Nos da miedo lo que desconocemos. Soy una persona que tiene miedo, pero siempre he dicho que mis ganas son más fuertes que mis miedos. Los comienzos no son fáciles, y si todo sería así no tendría sentido. Atrévanse y si no les sale, no era para ustedes. Que se atrevan a todo lo que quieran y disfruten todo lo que hagan", comentó.

Por último, invitó a sus seguidores a todas las tiendas de Ripley para que puedan probar sus productos. Además los precios están súper accesibles ya que Yuya desea compartir los mejores productos para las mejores seguidoras.

"(Mi maquillaje) representa la diversidad y lo delicioso que es estar vivo, está lleno de formas, colores y texturas. Cada nombre representa algo, hay un nombre que se llama 'Me quiero' porque a veces queremos querer a todo el mundo y nos olvidamos de querernos a nosotros mismos. Nuestro maquillaje tiene mensajes bastantes lindos, hemos creado una fusión con la gente que me siga, mis guapuras. Me siento muy afortunada, me han preguntado 'si me involucro' y realmente soy la más intensa, así que me involucro en todo", sostuvo.