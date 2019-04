Zac Efron podría volver a interpretar a Troy Bolton en nueva serie de High School Musical

Síguenos en Facebook

Luego de 13 años del estreno en cines de ‘High School Musical’, Disney alista una nueva serie inspirada en el popular musical que lanzó a la fama a Zac Efron y Vanessa Hudgens, y que además marcó la adolescencia de miles de usuarios.

La compañía del ratón más famoso del mundo anunció en setiembre que estaba preparando una serie basada en High School Musical para su nuevo servicio online ‘Disney+’ que será lanzado oficialmente en 2020, y que además competirá directamente con Netflix.

En una reciente entrevista con el portal estadounidense Extra, Zac Efron se encontraba promocionando su nueva película en Netflix llamada "Extremely Wicked, Shockingly Evil and VIle", además dejó asombrados a más de uno con una revelación sobre un posible cameo en la nueva serie de Disney.

"¿Si aparecería en una serie de 'High School Musical'? Por supuesto… no veo por qué no. No estoy familiarizado con esto, no sabía que había una serie", contó el actor.

Con estas declaraciones, el actor dejó abierta la posibilidad de volver a High School Musical, tal vez como Troy Bolton o en un nuevo personaje.