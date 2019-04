Ziggy Marley y Protoje, así fue el concierto que se vivió anoche

Síguenos en Facebook

Abril no pudo empezar mejor para los fanáticos del reggae. El concierto en el Plaza Arena del Jockey vibró alto con grandes representantes del género musical: Ziggy Marley y Protoje.

La banda peruana Temple Sour fueron los encargados de abrir la noche haciendo cantar a muchos al ritmo de sus canciones del disco titulado "Pasajeros". Seguidamente, los jamaiquinos de Protoje subieron la vibración y pusieron a bailar a un público con temas como ' Who Knows', 'Rasta man', 'Shot by love', entre otros.

El encargado de poner el punto alto al "Reggae sesión festival 2019" fue Ziggy Marley con un repertorio que no dejó espacio para dejar de bailar, demostrando por qué es uno de los iconos vigentes de la escena internacional con sus 30 años de trayectoria.

No se hicieron esperar algunos temas de su padre, la leyenda del género nacido en Jamaica, Bob Marley. Fue una jornada inolvidable, calidad interpretativa y buenas vibras.