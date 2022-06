A solo unas semanas de su única función en Lima, la cantautora Zoe Gotusso (Argentina) conversó con Diario CORREO sobre su próximo show, su carrera musical y su encuentro con el público.

Reconoce que “hay un montón de plataformas (sociales) de las que está afuera”, sin embargo, también admite que no se “mide en números” y que se encuentra “contenta” con su trabajo.

Estuviste en el dúo Salvapantallas, mucha gente te empezó a seguir desde allí, y ahora ya estás instalada como solista en la escena musical. Cuéntanos sobre ese proceso y cómo te animaste a tomar esta decisión.

Estoy muy ilusionada por mi camino de solista, tenía muchas ganas hace rato de concederme el deseo. Me gusta tomar decisiones, plantear lo que me imagino, dar órdenes o liderar. Suena a tirana (risas) pero es algo que me gusta.

Salvapantallas comenzó cuando yo tenía 17 o 18, hoy tengo 25 (…) me agarró como un cambio de ciudades al medio, yo soy de Córdova, no de Buenos Aires. Mi música y mi proyecto va acompañando mi madurez como persona. Me siento bien, siento que estoy en la tierra: contenta donde estoy, quien soy y que estoy cantando. Veo mi primer álbum, que ya tiene un año y medio o dos, y lo sigo abrazando mucho.

¿Qué caracteriza tu trabajo artístico? ¿Te molestan las etiquetas en la música?

Es verdad que nos cuesta encerrarnos en un género, aunque también puedo colocar muchos y empezar diciendo que puedo ser muchas cosas. Soy una artista pop, tengo ciertas inclinaciones porque soy latinoamericana. Me gusta el bossa nova, el último disco lo hice en Uruguay y me gusta el rock, pero más allá de eso soy cantautora, escribo y canto lo que escribo en un género pop, folk, rock y un poco de bossa nova.

¿Cómo evalúas el papel de las redes sociales en la industria musical? son una herramienta pero también existe una presión constante por crecer en seguidores, etc.

Las redes son un arma de doble filo. Me pasa de ver mucha información de otros artistas y compararme, y en eso vas a perder siempre porque cada uno es único, allí es donde está la llave. Yo soy única, no me mido en números (porque) sería injusto para mí. Creo mucho en el trabajo, confío en quien soy.

Hay un montón de plataformas de las que estoy fuera. Yo podría desaparecer de Instagram, hacer un nuevo disco y para mí (mi música) va a llegar a donde tenga que llegar. Estoy muy tranquila y contenta con quien soy, no necesito compararme. Me puede pasar cuando tengo un mal día de ánimo o de ego, pero no duro tanto en eso. Si tardo siete años en hacer un disco será eso, no hay una manera de hacer las cosas. Quizá la manera es entender que cada uno hace las cosas como quiere.

En algunas funciones tuviste un contacto muy cercano con tu público, te animaste a tocar con ellos ¿Cómo iniciaron estas experiencias?

Me encanta animarme (a algo nuevo), me corro un poco yo y pasan otras cosas. Lo fui descubriendo en conciertos, me pasó la primera vez que alguien trajo un cartel de que quería cantar conmigo, se llamaba Lucas. Lo invité, eso fue hace como un año, se subió y gracias a eso entendí que no se necesitaba de un invitado que sea músico con mucha experiencia, ni siquiera ensayar.

He compartido mi guitarra y el micrófono, me gusta hacer eso, creo que se arma una dinámica linda. Un poco empiezo a romper la brecha del escenario que está más alto de la gente que está abajo. A mí también me desafía invitar a alguien sin haber ensayado, no sé si va afinar o no, no importa, en mi mundo vale el error, afinar increíble o no, se trata de compartir y generar otro momento.

¿Qué podemos esperar de ti en próximo concierto este diez de julio?

Me voy a conceder el lujo de cantar canciones nuevas del próximo álbum, van a ver spoilers, también reversiones de mi grupo interior. Va a haber mucho intimismo, ojalá que comparta el escenario, ojalá que pasen cosas que ni siquiera sé que pasan.

Voy de una manera muy íntima y muy despojada, quisiera hablar con la gente, no ir con un show que empiece, termine y no hablar. Voy con guitarras y voces, somos dos en escena.