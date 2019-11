'Zorro Zupe' confirma que recibió propuestas para postular al Congreso (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ricardo Zúñiga, más conocido como el 'Zorro Zupe', sorprendió al revelar que ha recibido propuestas para postular al Congreso en las elecciones del 2020.

"En verdad quiero parar un poco con esto porque después del programa ya sabemos lo que va pasar si seguimos en esta nota. En verdad, un poco de paz, de tranquilidad. Qué va decir el sociólogo, que nos matamos delante de cámaras", dijo el polémico personaje en medio de la discusión entre Mónica Cabrejos y Janet Barboza sobre si los personajes de la farándula deberían postular al Congreso de la República.

Sin embargo, el 'Zorro Zupe' no dudó en aprovechar la oportunidad para contar la propuesta que recibió para incursionar en la política.

"Yo pienso que cualquier persona que quiera hacer algo bueno por el país, puede ser congresista en verdad. Yo recibí un par de propuestas para llegar al Congreso. Me gustaría, pero ahorita no me siento preparado para eso", sostuvo el conductor de 'Válgame'.