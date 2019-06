“Zorro Zupe” contó que un expresidente quiso tener una cita con Tilsa Lozano

Síguenos en Facebook

El ‘Zorro Zupe’ se sentó por tercera vez en el ‘sillón rojo’ de ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló una llamativa anécdota que involucra a un expresidente y a Tilsa Lozano.

En un momento del programa, Beto Ortiz planteó la pregunta 19: “¿te invitó almorzar el hermano de un expresidente porque quería salir con Tilsa?”, 'Zupe' respondió VERDAD.

El personaje de la farándula detalló que el hermano de este exmandatario lo invitó a comer a un restaurante y fue allí en donde quiso concretar la cita.

"Un amigo me llamó que había una persona que me quería conocer para ver unos temas de unos eventos. Resultó que era el hermano de un ex presidente de la República", reveló 'Zupe'.

Luego continuó con: "Yo me acerqué con buena onda a conversar y cuando empieza a desarrollarse la conversación, le dije cortésmente: 'creo que te has equivocado de persona'".

Beto le preguntó sobre quién fue es la persona que quería conocer a Tilsa, por lo que él respondió lo siguiente: "Probablemente, si la esposa de ese expresidente se enteraba, le cortaba la cabeza. Y, en este caso, la esposa era casi la presidenta, ¿no?".