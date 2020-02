Luego que el abogado de Jefferson Farfán revelara la cifra que recibe Melissa Klug como manutención de sus hijos, el cual haciende a los 24 mil soles, muchos personajes de la farándula limeña salieron a opinar y, en este caso, el Zorro Zupe detalló algo muy particular en el programa Mujeres al Mando.

“Yo tengo una buena relación con Melissa por Jefferson. Al principio no eran buena, si ahora la puedo saludar por su cumpleaños, es por él. Cuando todo esto salió, yo todavía hablaba con él y le dije lo que opinaba, le dije ‘Melissa se comunicó conmigo y me dijo tal y tal cosa’, pero la verdad prefiero no decir más, pero sí le dije lo que opinaba”, comentó el Zorro.

‘Zorro’ Zupe: Los hijos de Farfán utilizan polos de 700 dólares VIDEO: Mujeres al Mando

Algo que dejó en claro el conductor de TV, es que los hijos de Jefferson Farfán no utilizan un polo de 50 soles, sino de 700 dólares.

“Sus hijos estudian en un buen colegio y los colegios en el Perú son los más caros de Latinoamérica. Además, los chicos no utilizan polos que cuestan 50 dólares. Nosotros vemos en sus redes sociales que utilizan polos Philipp Plein, Gucci, que cuestan 600 o 700 dólares”, detalló.