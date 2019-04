'Zorro Zupe' a Magaly Medina: "Tú ya no eres el monstruo televisivo que eras antes" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Magaly Medina llamó 'bicho rastrero' al 'Zorro Zupe' en su último programa, el polémico personaje no se quedó callado y arremetió contra la popular 'Urraca'.

"Yo vengo como panelista casi dos años. Me molesta bastante que me tilden como mentiroso porque es lo que menos soy. Porque hasta cuando me he ido preso, no ha sido porque he mentido, me metieron a la cárcel porque alguien entendió algo que creyó", dijo en un inicio el amigo de Tilsa Lozano.

"No va a venir ninguna disque periodista (por Magaly Medina), que su marido la debe tener mal atendida, a decir tonterías de mí. Así que mejor anda ponle cadena a ese señor antes de venir a hablar cosas de mí", agregó el 'Zorro Zupe' alzando la voz.

En otro momento, el 'Zorro Zupe' también reveló que en varias oportunidades la producción de 'Magaly TV: la firme' lo ha llamado para que asista a su programa.

"Si yo vengo y me siento acá con ustedes, es porque yo escojo venir acá porque me siento cómodo. Si a ti no te gusta que yo venga acá, si a ti te molesta lo que yo digo o hago, entonces que también tu producción no me llame y me diga: 'ven porque acá te vamos a dar esto o lo otro'. A mí me parece lamentable de que se me critique y por otro lado la producción me diga: 'oye ven'. Ubícate, ubícate porque tú ya no eres el monstruo televisivo que eras antes", sostuvo muy fastidiado el 'Zorro Zupe'.