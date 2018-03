'Zorro Zupe': "Nunca sentí vergüenza, no soy un criminal ni asesino" (FOTOS y VIDEO)

Ricardo Zuñiga Peña, conocido como 'Zorro Zupe' brindó una entrevista exclusiva al periodista Beto Ortiz para el programa "Beto A Saber", luego de aproximadamente un mes recluido en el Penal de Ancón II.

El 12 de febrero, Ricardo Zúñiga fue condenado por el delito de difamación agravada contra el seleccionado peruano Carlos Zambrano, quien en el año 2016 lo demandó por unas declaraciones vertidas en el programa "El valor de la verdad".

"He aprendido a valorar a mi familia, a mis amigos, la libertad y hasta un plato de comida. Yo podía pagarme un plato de comida, pero otras personas no", reveló Ricardo Zúñiga. "No comí los primeros días y estaba mal", apuntó.

A Ricardo Zúñiga le aterró la sola idea de imaginar pasar una noche en la carceleta del penal de Ancón II, estaba nervioso, por eso se tapó el rostro cuando salió del Poder Judicial; sin embargo, dejó en claro que siempre estuvo con la conciencia limpia, pese a lo sucedido en su contra.

"En realidad nunca sentí vergüenza... No tenía por qué taparme la cara porque no soy un criminal ni asesino. No tenía por qué avergonzarse", sostuvo Ricardo Zúñiga.

Actualmente, Ricardo Zúñiga ya cumple condena en libertad bajo reglas de conducta. Queda impedido de alterar la dirección de su domicilio sin antes avisarlo al juez de la causa, ni volver a incurrir en un delito doloso y realizar el control biométrico cada 60 días.

