'Zorro Zupe' anuncia radical decisión en su vida tras salir en libertad (VIDEO)

Ricardo Zúñiga, conocido como 'Zorro Zupe', estuvo ayer en el programa 'Amor de Verano' para hablar sobre su experiencia en el penal Ancón II y para contar a qué se dedicará tras ser puesto en libertad.

El amigo de Tilsa Lozano explicó que ya no está interesado en participar del mundo del espectáculo, pero que se siente agradecido por lo que vivió en este rubro.

"No estoy buscando hacer espectáculos, es por eso que hoy he venido para agradecer a la producción (de Amor de Verano). Me encantó trabajar con ustedes. La pasé increíble...", dijo el 'Zorro Zupe'.

“Voy a evaluar lo que tengo, posiblemente me vaya de viaje. Las cosas que tengo son raras para mí, porque no tienen nada que ver con espectáculos, así que vamos a ver qué pasa conmigo. No tengo muy claro lo que haré, por eso quiero un tiempo para evaluarlo”, contó la ex figura de 'Amor de Verano'.

En su cuenta de Instagram también mostró su agradecimiento. "Tuve un hermoso AMOR DE VERANO, gracias a la productora por pensar en mí desde el día 1 en mi, gracias a mis compañeros que son mis amigos y que transmitimos eso en TV, gracias a toda la producción y sobre todo a todos en sus casas por vernos. Mil GRACIAS y hasta pronto", se lee en su publicación.

